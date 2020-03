Coronavirus : le bilan s'alourdit en Italie

En Italie, le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus est très lourd dimanche 15 mars. "Plus de 1 800 personnes ont trouvé la mort à cause du Covid-19, c'est 300 de plus qu'hier (samedi 14 mars). Un très mauvais chiffre comme les experts s'accordent à le reconnaître. Ils disent aussi que les effets du confinement ne se font pas encore sentir", explique le journaliste Alban Mikoczy, en duplex depuis Rome (Italie).

Des fêtes de Pâques sans public au Vatican

Le pic de l'épidémie pourrait être atteint en fin de semaine proche. Ce sera alors le moment de juger de l'efficacité des mesures de confinement. "Sans attendre, le Vatican a annoncé que les fêtes de Pâques seraient très particulières puisqu’aucune invitation ne sera faite aux fidèles du monde entier pour rejoindre Rome. Les cérémonies seront faites par le Pape uniquement en vidéo-retransmission et sur internet. Le Pape s'est rendu dans une chapelle du centre-ville pour aller prier pour les victimes du Covid-19", précise le journaliste.

