Coronavirus : La Suède tente de mieux protéger ses immigrés, surreprésentés parmi les malades du Covid-19

La Suède a dépassé, mardi 14 avril, la barre des 1 000 décès liés au coronavirus, mortalité nettement plus élevée que celle observée chez ses voisins nordiques. Le royaume se distingue, depuis le début de la crise, par une politique unique en Europe. Très peu de mesures contraignantes ont été prises, les autorités font confiance à la population pour suivre les consignes d’hygiène et de distanciation sociale. Mais l'une des limites de cette stratégie est qu'elle suppose, à tort, que tous les habitants du pays maîtrisent le suédois.

Le constat a été établi par Anders Tegnell, l’épidémiologiste qui mène la lutte contre le coronavirus en Suède : les Somaliens, les Irakiens, et les Syriens sont très nombreux parmi les morts du Covid-19. Beaucoup de malades sont aussi domiciliés dans les banlieues à fort taux d’immigration autour de Stockholm. Ainsi, dans la banlieue de Rinkeby, au nord de la capitale, le taux d’infection au coronavirus est de 47 cas pour 10 000 habitants, c’est trois fois plus que la moyenne régionale.

