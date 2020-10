Coronavirus : la situation dans la Loire se complique

De jour en jour, la pression augmente à l’hôpital du Gier de Saint-Chamond (Loire). Dans un service spécialement transformé en service Covid, la situation se tend. "La situation actuelle est critique. On arrive bientôt à saturation. On ne s’attendait pas à une telle deuxième vague. On arrive au plus haut de ce qu’on a vu sur la première vague", confie Maxime Bataillard, responsable du service Covid.

Les jeunes plus gravement atteints

Dans ce service, les 75 lits réservés aux patients atteints par le Covid-19 sont presque tous occupés. Le taux d’incidence de la métropole de Saint-Étienne est le plus élevé du pays : 798 pour 100 000 habitants. Cela se répercute dans le milieu hospitalier. "J’ai l’impression que les formes graves sont plus répandues chez des patients jeunes que lors de la première vague", constate Aurélie Santos Monteiro, infirmière. Si la situation actuelle perdure, il sera difficile de soigner tous les malades.





Le JT

Les autres sujets du JT