DIRECT. Coronavirus : les bars et restaurants de Lille fermeront samedi soir à minuit

: Si vous avez galéré à trouver un point pour vous faire tester, sachez qu'Olivier Véran n'a pas eu ce problème : "j'ai été testé hier et je suis négatif", assure le ministre, qui promet un vaccin "au plus tard pour le printemps."

: Bonjour Pierre, mon fils de 22 ans a été testé positif la semaine dernière, il a donné les numéros de téléphone de la famille à l’Assurance Maladie qui nous a appelés individuellement un dimanche matin. Puis test sur RDV et passage plutôt rapide, résultats 24 heures après. Et nous sommes dans les Hauts de Seine...

: Bonjour, par nécessité j'ai du faire les courses au géant Masséna ce matin, on dirait qu'il n'y a pas de virus, aucune gestion, les gens collés les uns aux autres, un scandale. Vous devriez faire votre enquête et venir filmer de quoi se passe ici...

: Vous continuez à témoigner de votre quotidien avec le coronavirus dans les commentaires.

: Le ministre de la Santé promet également que les délais pour se faire tester en laboratoire seront réduits "d'ici 2 à 3 semaines".

: "On est prêt à accueillir 29 000 malades", promet Olivier Véran sur BFM-TV. Rappelons qu'au plus fort de la crise, la France a hospitalisé 13 200 malades, dont 2 600 en réanimation.

: "Aujourd’hui, nous sommes dans le top 5 des pays qui testent le plus au monde."



Invité de BFM-TV, Olivier Véran a défendu "la politique de tests incisive" de la France, et souligne que "l'épidémie ne s'est jamais vraiment arrêtée" quand on l'interroge sur une possible seconde vague.

: Le premier ministre italien Giuseppe Conte vient d'affirmer que "la réouverture des stades n'est pas opportune". Rappelons que des grands championnats européens, la France est la seule à avoir autorisé du public (limité à 5 000 personnes, sauf dérogation préfectorale).

: Des dizaines de manifestants défilant contre les restrictions officielles liées au coronavirus ont été arrêtés à Melbourne et dans plusieurs villes du pays, indique la police.

: Comme on évoque beaucoup le port du masque depuis quelques jours, je vous livre ce commentaire du professeur Antoine Flahault sur cet accessoire devenu obligatoire dans notre quotidien.

: Le pape François effectuera le mois prochain son premier déplacement hors de Rome depuis que l'épidémie de coronavirus a frappé l'Italie en février dernier. Le chef de l'Eglise catholique se rendra à Assise le 3 octobre, veille de la Saint-François, où il signera une nouvelle encyclique consacrée au monde après la pandémie et intitulée "Tous frères".

: Bonjour, je voulais rebondir sur les transports en commun. On nous demande de porter le masque, ce que je fais, en contre-partie je me retrouve entassée à certaines heures dans le RER B et la ligne 4, pas climatisée, compressée... les étiquettes "une place sur deux" ont été retirées, évidemment... je ne me sens pas en sécurité durant mes transports... et il paraît que nous ne sommes qu'à 60 % ? Je trouve cette situation d'autant plus insoutenable que je fais partie des "anciennes" personnes à risque qui par ailleurs vis avec une personne à risque ! Période qui me retourne totalement le cerveau !!!

: Bonjour, prof dans un collège dans le 35, je m'interroge quant au protocole appliqué dans mon collège de 860 élèves. Circulation des élèves et des adultes dans les couloirs. Les élèves changent de salle à chaque heure. Il y a donc des agglutinements dans les couloirs. Pas de distanciation dans les salles de cours. Disparition du gel hydroalcoolique.... Les élèves n'en mettent plus en entrant dans les classes... Bizarre, non ???

: Vous êtes toujours nombreux à témoigner de vos conditions de reprise en ces temps épidémiques, avec des gestes barrières pas toujours respectés.

: @Thomas On prend note pour une mise à jour de notre papier infographies ! En attendant, sachez que ce taux s'élève à 4,3%, contre 3,8% la semaine passée, selon les chiffres de Santé publique France.

: #Coronavirus Merci FI pour vos infographies mises à jour permettant de suivre l'évolution de l'épidémie. En plus de la courbe du nombre de nouveaux cas détectés, serait-il possible de fournir également la courbe de taux de positivité des tests, plus à même de prendre compte de l'évolution du nombre de tests effectués ? Merci d’avance

: Bonjour Pierre. Concernant la gestion des tests, des masques à l'école, mon témoignage depuis Cologne, Allemagne. L'école a recommencé ici le 12 août, avec masque obligatoire partout et tout le temps dans l'école. Deux jours plus tard, 2 cas positifs au lycée de ma fille (en première). L'école a téléphoné à chaque famille concernée le soir même (coup de fil à 22h30 sur mon portable, c'était un vendredi soir). Seules les classes concernées ont été fermées, les élèves mis en quatorzaine obligatoire (courrier officiel de l'équivalent de l'ARS, qui nous fait bien comprendre qu'ils ne rigolent pas). Interdiction même qu'ils sortent pour les faire tester ! Incompréhensible à mes yeux car il y a tout de même un risque possible de contamination pour les autres membres de la famille qui, eux, continuent à vivre normalement. Ne sachant pas encore cette interdiction au début, nous avons fait tester ma fille. A nos frais du coup. Cher. 80 euros. Prise de rdv online. Attendu zéro seconde. Résultat 4 heures plus tard par SMS puis mail. Impeccable. Malgré tout, quatorzaine toujours obligatoire. Incompréhensible. Cours en distanciel bien mieux organisé et bien plus intensif qu'avant l'été. Très bien. Elle a repris l'école le 28 août. L'obligation du masque était jusqu'au 31 août. Depuis le 1er septembre, et après sondage express auprès des parents, élèves et professeurs, port du masque très fortement recommandé en cours mais pas de sanction s'il n'est pas porté. D'après ma fille, environ 3/4 des élèves le portent. A ma connaissance, ça marche pas mal ici. Le taux de contamination reste très bas comparé à la France, environ 1000 cas par jour dans toute l'Allemagne. Il faut savoir que dès qu'un cas est connu, l'ARS se mobilise à fond pour remonter toute la chaîne et retrouver tous les contacts à qui ils téléphonent. Ils travaillent même le week-end, font des heures supplémentaires sans fin. Ça me paraît infaisable en France. C'est peut-être ça, la clé de ces chiffres très bas. Ainsi que des tests ciblés et pas gratuits pour tout le monde. Et tout cela, malgré les anti-masques débiles (et le mot est faible....) Voilà, 2 pays européens voisins, 2 gestions de crise bien différentes. Respectons les gestes barrières, soyons responsables collectivement et prenez soin de vous.

: Témoignage de notre fidèle lectrice de Cologne @Isa sur le port du masque à l'école.

Il est midi et des briquettes, faisons un petit point sur l'actu avant de passer à table.



• Alors qu'on compte plus de 9 000 nouvelles contaminations dans l'Hexagone lors des dernières 24 heures, retrouvez sur cette page toutes nos infographies pour suivre l'évolution de l'épidémie. Et lisez ici notre article sur l'utilité (ou pas) du port du masque dans l'espace public.



: L'été 2020 est "un été à oublier pour le tourisme" en Italie, déplore l'association représentative du secteur, avec 65 millions de nuitées estimées en moins par rapport à l'an passé, en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. Si le tourisme intérieur a légèrement augmenté, l'absence des étrangers a pesé très lourd dans le bilan.



On n'a pas encore les chiffres en France pour les mois de juillet-août au niveau national, mais on sait déjà que la Bretagne a très bien tiré son épingle du jeu.

: "On est en train de mesurer l'ensemble des coûts de production qui vont être les nôtres dans les mois qui viennent. On sera à moins de 10 euros la dose."



Invité de France Inter, Olivier Bogillot a salué le "partage des risques avec les Etats", qui permet d'avoir des prix "les plus faibles possible". Ce prix indicatif est quand même quatre fois plus élevé que celui annoncé par le concurrent AstraZeneca. Selon Olivier Bogillot, la différence s'explique par le fait que Sanofi utilise toutes ses ressources "en interne", ses "propres chercheurs et ses propres usines" pour développer et produire le vaccin, alors que AstraZeneca "a beaucoup sous-traité la production".

: @Pablo Je ne sais pas quelles sont vos lectures, mais je n'en trouve trace nulle part sur des sites sérieux. Ce serait bizarre de programmer cette fermeture pour dans 13 jours, non ?

: Des sites Internet annoncent un accord franco-espagnol pour la fermeture de notre frontière à compter du 18/09... fake news ? rumeur fondée ? Merci

: C'est juste, on compte 109 décès en semaine 35, indique le point hebdomadaire de Santé publique France. Ce qui est relativement faible, mais le nombre important de cas fait craindre aux autorités de nouvelles contaminations de personnes fragiles ou à risque.

: Ben même sur une semaine le nombre de décès est loin d'être alarmant....

: Non, et c'est d'ailleurs une des critiques récurrentes sur la communication des autorités sanitaires : communiquer à l'échelon départemental ou régional n'est pas très pertinent, alors qu'en Allemagne, comme vous le soulignez, les données sont diffusées à un niveau beaucoup plus fin.

: L'institut Rober Koch (l'équivalent de l'institut Pasteur en Allemagne) diffuse ses données sur la pandémie canton par canton (Landkreis). Existe-t-il une donnée similaire pour la France ?

: @mgj Je vous remets la page où nous présentons les cartes des différents indicateurs : c'est par ici. Et je vous rappelle que ce n'est pas forcément pertinent de commenter les chiffres jour après jour, regarder les moyennes sur une semaine est plus parlant.

: Bonjour, vos journalistes présentent des graphiques très complets sur l'évolution de la pandémie du Covid19 en France (incidence, taux de contamination, positivité, etc...), mais pourquoi n'insistent-ils pas plus sur une donnée qui me semble être parmi la plus importante de toutes : le graphique d'évolution du nombre de décès ? Si on y regarde de plus près, ce nombre est très très bas depuis le mois de mai ! Des articles scientifiques publiés dans des revues internationales spécialisées montrent la ou les mutations génétiques qu'a subies le virus depuis le mois de mai, expliquant probablement son caractère beaucoup moins morbide/mortel... Qu'attend-on pour commencer à dédramatiser un peu tout ce climat anxiogène autour de ce virus qui aujourd'hui ne tue pas plus que n'importe quel autre virus ? Merci pour vos précisions.

: J'ai bien peur que les Français prendront conscience que les gestes barrières sont indispensables quand le nombre de morts va augmenter.

: Pardonnez-moi de revenir encore à la charge. Et de parler de moi ! C'est à CHACUN de prendre une décision, et de savoir s'il veut se protéger et protéger les autres. Exemple : ma fille travaille à l'hôpital de Mulhouse. Les premiers cas ont déboulé fin février. Depuis mars, nous portons des masques en tissu, qu'une amie tapissière nous a fabriqués dare-dare. Je porte le masque dès que je sors dans la rue. Nous portons le masque en famille, sauf pour les repas. Nous nous lavons les mains au savon de Marseille, au moins avant de sortir, et systématiquement en rentrant. Pour l'instant, personne n'a été malade.

: Dans les commentaires, c'est la guerre de tranchées entre ceux qui jugent le masque inutile en extérieur et les autres. Je vous rappelle que, que vous soyez pour ou contre, c'est obligatoire dans nombre de zones densément peuplées, comme en Ile-de-France ou à Marseille.

: Figurez-vous que c'est l'hypothèse qui tient la corde pour expliquer le test positif du deuxième gardien des Bleus, Steve Mandanda, qui avait été contrôlé positif mi-août, puis négatif après quatorzaine avec son club de l'OM... Et qui a été testé positif avec les Bleus quelques jours après un test négatif avec l'OM, avec lequel il a pu jouer la première journée de L1.

: Bonjour Pierre, les tests PCR détecteraient des fragments de virus morts et du coup sur-évalueraient les cas positifs selon une nouvelle étude dit la BBC ? Coronavirus: Tests 'could be picking up dead virus' https://www.bbc.co.uk/news/health-54000629