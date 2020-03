Coronavirus : la réserve sanitaire mobilisée dans le Haut-Rhin

Dans la salle principale de régulation des appels du Samu (15) de l'hôpital de Mulhouse (Haut-Rhin), jusqu'à vingt personnes y travaillent aux meilleures heures. Une deuxième unité de dix régulateurs fonctionne en parallèle. Un service qu'il a fallu renforcer de toute urgence. Début mars, l'épidémie de Covid-19 l'a submergé en 48 heures. "Il y a eu un appel à solidarité très large qui a été fait. Des médecins de tous les services de l'hôpital viennent quotidiennement nous renforcer, mais aussi des médecins retraités, des médecins libéraux et des médecins d'autres établissements du département", explique Marc Noizet, chef des urgences et du Samu 68.

Des étudiants sur leur temps libre

Des étudiants également ont été formés, comme des internes en médecine en stage aux urgences. "On vient donner un coup de main comme on veut, comme on peut", témoigne l'un d'eux. En cas de symptômes sans gravité, il est désormais conseillé de contacter son médecin traitant pour soulager le centre de régulation des appels du 15, régulièrement saturé.

