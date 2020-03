Coronavirus : la Nouvelle-Aquitaine se prépare à recevoir un afflux de malades

À Limoges (Haute-Vienne), les professionnels de santé apprennent sur un mannequin à soigner sans diffuser ni recevoir le Covid-19. Un rituel rigoureux et répété avant de recevoir les futurs patients atteints du Covid-19. "On a appris à savoir commet s'habiller, se protéger, quelles précautions apprendre quand on rentre dans la chambre", explique l'infirmière Claire Serrut.

Le CHU de Limoges pourra accueillir 150 patients

Des kinés, des aides-soignants et des infirmiers de différents services se forment. "Au niveau du CHU de Limoges, c'est du jamais vu. Un service a été monté de toute part depuis le week-end dernier pour se préparer à l'afflux de malades", précise Marie Douchez, anesthésiste au CHU. Un étage inutilisé a été réinvesti pour être dédié aux malades. Il peut accueillir 29 personnes dont un tiers en réanimation. Le CHU de Limoges pourra abriter jusqu’à 150 personnes atteintes de Covid-19, dont une soixantaine sous respirateur.