Coronavirus : la nouvelle alerte de l'Organisation mondiale de la Santé

Ils sont venus avec leurs propres bouteilles d'oxygène à remplir. Au Pérou, des familles des patients touchés par le Covid-19 patientent parfois des heures en quête du précieux gaz qui pourra soigner leurs proches. Si l'épidémie semble s'éteindre en Europe, ce n'est pas le cas dans le reste du monde. L'Organisation mondiale de la Santé a mis en garde.

37 000 décès au Brésil depuis le début de l'épidémie

Parmi ces nouveaux cas, 75% proviennent de seulement dix pays situés sur le continent américain et en Asie du Sud. Au Brésil, la population continue de pleurer ses morts. C'est l'un des pays les plus touchés au monde avec plus de 37 000 décès depuis le début de l’épidémie. La courbe de contaminations ne faiblit pas, avec 27 075 nouveaux cas lundi 8 juin. En Asie du Sud, l'Afghanistan s’apprête au pire.

