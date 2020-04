Coronavirus : la morgue de Rungis s’organise

Lundi 6 avril, les premières familles des personnes décédées du coronavirus Covid-19 sont accueillies au sein de l’entrepôt du marché de Rungis (Val-de-Marne), aménagé en funérarium. Le journaliste Josselin Debraux, en duplex pour le 12/13, raconte : "Depuis ce matin, les familles sont autorisées à se rendre auprès de leurs proches, personnes décédées du coronavirus, dans un bâtiment du marché de Rungis qui a été réquisitionné et transformé en morgue pour l’occasion."

Un deuil dans la dignité

La préfecture l’assure : tout a été mis en place pour que ces familles puissent vivre le deuil le plus normalement et dignement possible. "Des salons funéraires ont été aménagés pour permettre aux familles de se recueillir autour du cercueil de leur proche avant son départ pour un cimetière ou un crématorium", rajoute le journaliste. Plusieurs dizaines ou centaines de cercueils sont entreposées, le chiffre n’ayant pas été communiqué.

Le JT

Les autres sujets du JT