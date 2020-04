Coronavirus : la maladie laisse-t-elle des séquelles après la guérison ?

Retrouver son jardin et profiter du grand air. Après 11 jours d'hospitalisation à cause du coronavirus Covid-19 dont cinq jours en réanimation, Gilles Brevan a pu rentrer chez lui il y a trois semaines. Il est officiellement guéri mais n'a pas récupéré toute sa forme physique. "Je ne peux pas sortir marcher. Je fais 60 mètres et c'est fini", déplore-t-il.

Rééduquer son corps à l'effort

Ce qui inquiète le plus ce passionné de sport, c'est l'état de ses poumons. Il doit s'astreindre à souffler dans une paille pour effectuer sa rééducation. "L’intérêt est de doser le souffle à travers la paille pour éviter de faire des geysers", précise Gilles Brevan. Les spécialistes redoutent des complications parmi les personnes les plus sévèrement atteintes. Gilles Brevan a tenté de reprendre le travail, avant de renoncer. Impossible pour lui de se concentrer. "Il faut réentrainer son corps à tout faire", détaille-t-il. Pour certains patients, le chemin de la guérison s'annonce long.

Le JT

Les autres sujets du JT