Coronavirus : la Haute autorité de santé est favorable au remboursement de tests sérologiques par l'Assurance maladie

Les tests biologiques sont déjà remboursés par l'Assurance maladie. Ce sera bientôt le cas des tests sérologiques, toujours en cours de validation par le Centre national de référence.

La Haute autorité de santé (HAS) est favorable à ce que certains tests sérologiques pour le Covid-19 soient remboursés par l'Assurance maladie, dans un avis publié mercredi 20 mai. Cet avis concerne "des tests sérologiques de type ELISA [méthode immuno-enzymatique] et TDR [tests de diagnostic rapide] à la fiabilité établie par le Centre national de référence" et suivant des "indications définies".

Pour la Haute autorité de santé, les tests ELISA et TDR concernés doivent être prescrits par un médecin dans des cas particuliers, notamment des patients symptomatiques suivis par les médecins de ville ou hospitalisés, des malades n'ayant pas fait l'objet de tests virologiques et pour détecter la présence d'anticorps chez les professionnels de santé et les personnels d'hébergement collectif (EHPAD, prison etc).

Les autotests ne sont pas concernés car ils ne sont pas recommandés par la HAS. Quant aux tests rapides d'orientation biologique (TROD), ils relèvent d'un autre dispositif réglementaire car ils ne sont pas considérés comme des examens de biologie médicale.

De premiers remboursements "la semaine prochaine"

Les tests biologiques rt-PCR sont déjà remboursés à 100% par l'Assurance maladie depuis le 11 mai dernier. Le remboursement des tests sérologiques, lui, doit encore être officialisé dans un arrêté ministériel, a expliqué sur franceinfo le directeur de l’Assurance maladie, Nicolas Revel. Ce dernier estime que les premiers tests sérologiques devraient être pris en charge "dès le début de la semaine prochaine". La Haute autorité de santé estime que le résultat de l’examen adressé au patient et au médecin prescripteur devra nécessairement mentionner la technique utilisée (test automatisable ou TDR) ainsi que le kit utilisé.

Par ailleurs, la HAS recommande d'intégrer les résultats de ces tests sérologiques dans la base de données SIDEP (service intégré de dépistage et de prévention), au même titre que ceux des tests virologiques, "ceci afin d’assurer leur traçabilité et une meilleure gestion de l’épidémie". Cette base doit permettre de collecter les analyses des laboratoires des laboratoires publics et privés.

Les tests sérologiques permettent de savoir si quelqu'un a eu le Covid-19, en regardant s'il a développé des anticorps. Il reposent sur des prises de sang. Ils se distinguent des tests virologiques, ou PCR, qui permettent de dire qu'un malade est infecté au moment où on les réalise. Ces tests doivent être réalisés à partir du septième jour qui suit l'apparition de symptômes pour les patients hospitalisés et du quatorzième jour pour les patients sans signe de gravité, précise la HAS.