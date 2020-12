Coronavirus : la France suspend ses liaisons avec le Royaume-Uni

J. Nény, M. de Chalvron, C. Madini, E. Jarlot

J. Nény, M. de Chalvron, C. Madini, E. Jarlot France 2 France Télévisions

L’inquiétude a gagné l’Europe après l’annonce de la découverte d’une variante du coronavirus au Royaume-Uni. À Londres, la capitale, les trains sont désormais à l’arrêt et les rues sont vides. À l’approche de Noël, la nouvelle menace sanitaire qui a éclaté dans le pays a forcé l’Europe à réagir en urgence. La nouvelle souche du coronavirus détectée, 70 % plus contagieuse, circule activement depuis plusieurs semaines à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, mais samedi 19 décembre, la situation s’est accélérée.

Suspension de tous les déplacements pour 48 heures

Dimanche matin, sur la BBC, le gouvernement britannique s’est montré plus qu’alarmiste. "La nouvelle souche est hors de contrôle", a déclaré le ministre de la Santé britannique. Alors, en fin de journée, Emmanuel Macron, toujours à l’isolement, a convoqué en urgence un conseil de défense. À l’issue de la rencontre, l’Élysée a annoncé qu’il a été décidé "la suspension, (…) pour une durée de 48 heures, de tous les déplacements de personnes, y compris liés aux transports de marchandises, en provenance du Royaume-Uni". Un vent de panique qui a soufflé sur une partie de l’Europe.

