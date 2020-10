Coronavirus : la flambée inquiétante des hospitalisations

Mardi 27 octobre, 33 417 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été enregistrés en 24 heures. Mais un autre chiffre frappe et interroge. "Ce soir, on apprend qu'il y a 523 nouveaux décès en 24 heures, c'est un chiffre très impressionnant qui pourrait s'expliquer par l'inclusion de morts en Ehpad, mais on attend encore des confirmations sur ce point", rapporte le journaliste Léopold Audebert sur le plateau du 19/20 de France 3, mardi 27 octobre.

2 909 personnes en réanimation

L'autre indicateur est celui des hospitalisations. Au 1er juillet, 8 291 personnes étaient hospitalisées. Ce nombre s'est ensuite stabilisé pendant l'été, avant de repartir à la hausse à partir d'octobre. De plus, "on apprend qu'il y a 2 909 personnes en réanimation. Le 1er juillet, c'était 554", ajoute le journaliste, qui précise que l'indicateur des réanimations "guide les mesures gouvernementales".

