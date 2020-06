Coronavirus : la course au vaccin se poursuit

Après la crise sanitaire liée au Covid-19, Emmanuel Macron veut promouvoir la production de vaccins en France. En déplacement sur un site du groupe pharmaceutique Sanofi dans le Rhône, mardi 16 juin, le chef de l’État devrait annoncer de nouveaux investissements. "Emmanuel Macron vient visiter cette usine de recherche de production de vaccins, l’une des plus importantes au monde. Une équipe y travaille sur le développement d’un vaccin contre le Covid-19", précise la journaliste de France Télévisions, Anne Bourse, en direct de Marcy-l’Étoile mardi matin.

Des enjeux sanitaires, économiques et géopolitiques

Une véritable course contre la montre a été lancée à travers le monde. "Si, d’habitude, il faut près de dix ans pour développer un vaccin, là, les laboratoires tentent de le faire en quelques mois. Les enjeux sont énormes, d’abord en matière de santé, mais aussi en terme d’économie et de géopolitique. Une centaine de laboratoires mènent des recherches, la moitié aux États-Unis, le reste en Chine et en Europe. La visite d’Emmanuel Macron intervient aussi quatre jours après l’accord conclu entre quatre pays européens et un autre géant pharmaceutique, AstraZeneca", souligne Anne Bourse.

