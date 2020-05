Coronavirus : la cathédrale de Florence met en place un collier de distanciation pour les touristes

Ce dispositif doit permettre de faire respecter scrupuleusement une distance de deux mètres entre les touristes.

Bip, bip... Vous êtes trop près ! En prévision de sa prochaine réouverture aux visiteurs, la célèbre cathédrale de Florence, en Toscane (centre de l'Italie), a mis en place un système de boîtiers sonores à porter autour du cou contre le coronavirus. "Il s'agit d'un dispositif (...) fourni gratuitement aux touristes au début de la visite qui signale avec un son, des vibrations et des lumières que la distance minimale autorisée [entre deux personnes] n'a pas été respectée", indique un communiqué du Duomo.

Cette distance de sécurité a été fixée à deux mètres en ce qui concerne la cathédrale. "Premiers au monde à l'utiliser dans le cadre des musées, ce système garantit le maximum de sécurité et de confort pendant la visite", assure la cathédrale Santa Maria del Fiore, située au coeur de la vieille ville de Florence. Le dispositif en forme de collier, qui ne trace pas les mouvements et ne recueille pas de données, sera désinfecté après chaque utilisation, selon la même source.

Pas de date de réouverture arrêtée

"Santa Maria del Fiore, l'entité qui gère la Cathédrale, le Baptistère, le Campanile et le Musée de l'Opera del Duomo, entend ouvrir ses portes aux habitants de Florence, et à tous ceux qui viendront à Florence dans les prochains jours", déclare Mgr Timothy Verdon, directeur du Musée de l'Opera del Duomo, dans une vidéo fournie par le musée. "La visite des monuments et du musée se fera avec un nombre réduit de personnes. Pendant cette période initiale, la visite sera gratuite, c'est un geste, pour accueillir de nouveau les gens", a-t-il ajouté.

Le communiqué précise que l'ensemble du complexe du Duomo "se prépare à la réouverture" aux touristes mais ne précise pas la date envisagée. Le gouvernement italien va rouvrir à partir du 3 juin les frontières extérieures du pays, ainsi que celles à l'intérieur entre les 20 régions, à partir du 3 juin. Cette mesure doit aider le secteur touristique mis à mal par le confinement de la population depuis le 10 mars en raison de la pandémie de Covid-19 qui a fait près de 32 000 morts dans la péninsule. A Rome, la basilique Saint-Pierre rouvre ses portes aux visiteurs lundi.