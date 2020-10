Coronavirus : la Belgique annonce de nouvelles mesures de restriction

Depuis lundi 19 octobre au matin, à Bruxelles, en Belgique, les portes des restaurants sont closes. Cela fait suite aux nouvelles mesures de restriction annoncées par le Premier ministre. Les restaurants et les bars doivent fermer ; des restrictions sanitaires particulièrement mal vécues par un secteur déjà en souffrance. Angelo Bussi, restaurateur, a dû fermer son restaurant pour un mois. "On se sent pas considérés, et ça me fait mal au coeur", confie-t-il, très ému.



22 000 cas de Covid, 10 413 décès

La Belgique est l’un des pays européens les plus endeuillés par la pandémie de coronavirus. Le Premier ministre a également annoncé un couvre-feu de minuit à 5 heures, et l’interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes. Ces mesures étaient réclamées par le corps médical. À la clinique Saint-Jean de Bruxelles, la situation est tendue. "Les dix derniers jours, on a vu un afflux majeur de nouveaux patients Covid, ce sont des gens qui sont relativement plus jeunes que pendant la première vague, mais ce sont des gens qui sont beaucoup plus malades. On a vraiment du mal à trouver des places en réanimation pour ces personnes", explique le docteur Kenneth Coenye, médecin en chef. À ce jour, la Belgique recense plus de 220 000 cas de Covid, et 10 413 décès.







