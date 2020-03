Coronavirus : l'Italie envisage le pire

Malgré le confinement, l'épidémie de Covid-19 continue de s'étendre en Italie. Les règles drastiques sont acceptées par les Italiens, qui ont pris conscience que l'épidémie faisait des ravages, et pas seulement chez les personnes les plus âgées. "On est à un peu plus de 1 000 décès en Italie. C'est suffisant pour établir des statistiques assez précises : 70% des victimes sont des hommes, l'âge moyen est un petit peu supérieur à 80 ans", explique le journaliste Alban Mikoczy, en duplex depuis Rome (Italie).

Des personnes plus jeunes contractent le virus

Mais dans 2/3 des cas, le Covid-19 agit comme un agent aggravant des pathologies existantes. "Dans 1/3 des cas, il n'y a pas d'autres raisons à la mort. Les experts se posent la question de quelques dizaines de cas de personnes plus jeunes, de 40 à 50 ans, toujours des hommes, morts sans avoir d'autres pathologies. Ce sont ces cas-là qui intéressent particulièrement les scientifiques", précise Alban Mikoczy.

Le JT

Les autres sujets du JT