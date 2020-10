Coronavirus : l\'hôpital de Villefranche-sur-Saône en grande difficulté

Depuis des mois, les hôpitaux sont en première ligne pour tenter de juguler la pandémie de Covid-19. De leur côté, les soignants sont très inquiets. Dans le Rhône, l’hôpital de Villefranche-sur-Saône est sous tension et toutes les opérations non urgentes ont été déprogrammées, note France 2, vendredi 23 octobre. En réanimation, les patients affluent. "On est quand même épuisés de la première vague, et on va dire que l’état actuel du service ne présage rien de bon pour les semaines à venir", juge Clément Cochard, un infirmier.

Plus de lits de réanimation

Le nombre de lits en réanimation a été augmenté : il est passé de huit à 18. Mais la moitié est occupée par des patients Covid. "On a l’impression de partir dans quelque chose dont on n’a aucune idée de l’ampleur que cela va prendre. Cela va très vite et on est déjà à saturation", estime Véronique Jault, chef du service. L’autre souci de l’hôpital reste le manque de personnel pour pouvoir traiter tous les malades.

Le JT

Les autres sujets du JT