Coronavirus : l'Europe au ralenti

Madrid, la capitale espagnole, tourne au ralenti. Les rues sont désertes et le trafic est quasiment nul dans le centre de Madrid. Avec plus de 120 morts du Covid-19, l'Espagne va déclarer samedi 14 mars l'état d'urgence. Les écoles et les universités sont à l'arrêt, les cafés et les restaurants ferment leur terrasse. La Belgique va encore plus loin. Les rassemblements seront bientôt interdits. Les écoles, les cafés et les restaurants seront fermés la semaine prochaine pour empêcher toute contamination.

L'Italie reçoit du matériel médical en provenance de Chine

En Italie, où le Covid-19 a tué plus de 1 200 personnes, les premiers renforts médicaux sont arrivés de Chine. Des millions de masques et des respirateurs artificiels ont été livrés. "Dans ces moments de grand stress et de grande difficulté, c'est un soulagement de voir arriver ce matériel", explique Francesco Rocca, chef de la Croix-Rouge italienne. Toute l'Italie est désormais sous cloche. À Florence, il faut respecter une distance d'un mètre entre chaque client pour faire ses courses.

Le JT

Les autres sujets du JT