Coronavirus : l'épidémie fragilise le secteur du tourisme dans la capitale

La tour Eiffel (Paris) a beau s'offrir aux touristes comme si de rien n'était, à y regarder de plus près, ses étages semblent bien déserts. Sur le parvis, une poignée de visiteurs se presse au guichet. Quatre minutes à peine pour accéder aux ascenseurs, au lieu d'une heure d'attente en temps normal. Une chance pour les touristes présents, mais une mauvaise nouvelle pour la capitale.

Des classeurs entiers d'annulations

Déjà déserté par sa clientèle asiatique, Paris pourrait perdre ses touristes américains, de loin les plus nombreux à visiter la capitale chaque année. Effet immédiat dans les hôtels de Paris. "On a été obligé de créer un classeur dans lequel nous n'avons mis que les annulations", se désole Sophie Aulnette, directrice du Relai du Louvre à Paris. Avec des évènements annulés et une activité économique au ralenti, la clientèle d'affaires boude elle aussi la capitale.

