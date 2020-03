Coronavirus : l'ensemble de l'Europe touchée

Dans trois régions d'Espagne, les écoles et foyers pour personnes âgées sont fermés pour deux semaines. Les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont interdits et les compétitions sportives vont se jouer à huis clos. Alors qu'on pensait que le nord de l'Europe était plutôt épargné par le Covid-19, le Danemark confirme 516 cas et décide de prendre des mesures drastiques, notamment la fermeture des écoles, des universités et des bibliothèques. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits.

Vers un scénario catastrophe en Grèce

Au Royaume-Uni, une réunion d'urgence autour du Premier ministre Boris Johnson doit avoir lieu. L'homme politique devrait annoncer le passage au stade 2 de l’épidémie et des mesures de confinement. De nouvelles mesures doivent être mises en place comme la fermeture des écoles, la mise en place du télétravail ou encore l'annulation des rassemblements publics. Enfin, en Grèce, le gouvernement redoute un scénario catastrophique. Les écoles et les universités ont été fermées.

