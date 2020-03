Coronavirus : l'économiste Eric Heyer répond à vos questions sur la crise

Avec la crise sanitaire déclenchée par l'apparition du nouveau coronavirus est arrivée ces dernières semaines une crise économique appelée à rester, même après la fin du confinement et de l'épidémie. Chômage partiel, aides aux entreprises… les interrogations sont nombreuses. En direct, pour le 20 Heures de France 2, l'économiste de l'OFCE, Eric Heyer, a répondu vendredi 27 mars aux questions des téléspectateurs. La première : que faire dans le cas où l'employeur refuse le télétravail à son salarié ?

Le télétravail "un droit automatique"

"Les choses bougent extrêmement rapidement. Aujourd'hui, il y a des principes dérogatoires. Avant, le télétravail n'était pas un droit, ni même une obligation mais aujourd'hui, ça le devient. C'est la ministre du Travail, Murielle Pénicaud, qui l'a affirmé la semaine passée. Si vous pouvez télétravailler, c'est-à-dire si vous avez un ordinateur chez vous, une connexion internet et que votre travail est possible, alors aujourd'hui, ça devient un droit automatique. Il n'y a plus de négociations", explique notamment l'économiste.





