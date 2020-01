Coronavirus : l'attente interminable des expatriés

Environ 250 Français de Wuhan (Chine) devraient s'envoler à bord d'un avion militaire de la République française. En fin de semaine, ces expatriés devraient rentrer sur le territoire. Tous se sont portés volontaires auprès du consulat de la ville, c'est le cas de Didier Hierominus, ingénieur installé depuis dix ans à Wuhan. Avec sa femme et ses enfants, il vit cloîtré et prend de multiples précautions. Le couple souhaite rentrer au plus vite dans l'Hexagone. "Mettre nos enfants en sécurité, c'est le but principal de notre demande", explique le père de famille. De son côté, la mère de nationalité chinoise ne sait pas encore si son pays l'autorisera à partir.

Rester ou partir

Mais certains Français n'ont toujours pas pris de décision, comme Amélie Chapalain, étudiante normande. Sa famille lui demande de rentrer, mais elle redoute le retour. Mardi 28 janvier, 200 ressortissants américains ont quitté Wuhan.

