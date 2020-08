Coronavirus : l'Argentine et le Mexique produiront le vaccin d'AstraZeneca pour l'Amérique latine

Entre 150 et 250 millions de doses du futur vaccin seront produites dans les deux pays et destinées à l’Amérique latine, à l’exception notable du Brésil.

L'Argentine et le Mexique vont prendre en charge la production et la distribution en Amérique latine, sauf au Brésil, du futur vaccin contre le coronavirus élaboré conjointement par le laboratoire AstraZeneca et l'université d'Oxford, a annoncé mercredi 12 août le président argentin, Alberto Fernandez.

"Le laboratoire AstraZeneca a signé un accord avec la Fondation Slim pour produire entre 150 et 250 millions de vaccins destinés à toute l'Amérique latine à l'exception du Brésil, qui seront disponibles pour le premier semestre 2021 et seront répartis équitablement entre les pays à la demande des gouvernements", a dit le dirigeant en conférence de presse.

"La production latino-américaine sera prise en charge par l'Argentine et le Mexique et cela permettra un accès rapide et efficace pour tous les pays de la région", a-t-il ajouté.

L'Argentine produira le réactif du vaccin, le Mexique fera l'emballage

L'annonce est intervenue après une rencontre entre le président argentin et des représentants à Buenos Aires d'AstraZeneca et de la société de biotechnologie mAbxience.

"En Argentine, AstraZeneca a choisi le laboratoire Masayans, qui sera le producteur du réactif du vaccin. C'est une reconnaissance de la qualité des laboratoires argentins. Le Mexique sera en charge de l'emballage du vaccin et de l'achèvement du processus de production" a également dit Alberto Fernandez.

L'idée est de fournir l'Argentine et d'autres pays d'Amérique latine à partir du premier semestre 2021, sur la base des résultats des études de phase III et des approbations réglementaires.

Entre 3 et 4 dollars la dose

L'accord entre le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca et la Fondation Carlos Slim, qui financera la production, "permet d'accéder à des prix plus raisonnables", entre 3 et 4 dollars la dose, a estimé le président argentin. "C'est très important pour l'Amérique latine car cela permet à tous nos pays d'y accéder".

Le bureau d'AstraZeneca au Mexique a assuré dans un communiqué que la production du vaccin se ferait "sans bénéfice économique" pour le laboratoire.

Le Mexique est le troisième pays, derrière les Etats-Unis et le Brésil, le plus endeuillé par la pandémie, avec 53 929 décès, selon les derniers chiffres officiels communiqués mercredi. L'Argentine de son côté fait état de 5 213 décès, sur 44 millions d'habitants, selon le dernier bilan annoncé mercredi soir.