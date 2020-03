Coronavirus : l'alerte des soignants sur les réseaux sociaux

Depuis samedi 14 mars, un hashtag a émergé sur les réseaux sociaux français. Un appel du corps médical à l'intention des 60 millions de Français dont certains semblent ne pas prendre au sérieux l'épidémie de Covid-19. Samedi soir, le Premier ministre a fustigé l'indiscipline des personnes qui ne respectaient pas les mesures barrières et se refusaient à rester chez eux. Des mots qui font écho à l'alerte #ResteChezToi.

"Rejoins notre challenge"

"La situation actuelle est un challenge pour tous. Nous on s'occupe des malades. (...) Rejoins notre challenge : reste chez toi", déclarent en choeur plusieurs membres du personnel soignant dans une vidéo publiée en ligne. En France, on compte au moins 4 500 malades, selon le dernier décompte annoncé par les autorités sanitaires. Or, le risque de contamination existe notamment à cause des échanges entre les personnes. D'où l'impératif de rester confiné.