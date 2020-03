Coronavirus : "J'avais besoin de créer un électrochoc", explique le maire d'Arras, qui a instauré un couvre-feu

Plusieurs villes françaises ont instauré un couvre-feu pour interdire les déplacements en cette période de confinement décrétée pour tenter de stopper la propagation du Covid-19. À Nice (Alpes-Maritimes), il est interdit de circuler entre 23 heures et 4 heures du matin. Frédéric Leturque, maire d'Arras (Pas-de-Calais) a également instauré un couvre-feu dans la ville.

Le meilleur remède est "l'isolement et le confinement "

"Je pense qu'on a un devoir quand on est maire d'aider les médecins qui essaient de lutter contre cette pandémie. J'avais besoin de créer un électrochoc. On a besoin de voir nos concitoyens respecter les règles. Respecter les règles, c'est rester chez soi, sortir quand on a une course à faire, limiter ses déplacements, sortir quand on a une obligation professionnelle. Mais le meilleur remède que l'on connaisse, c'est l'isolement et le confinement", précise l'édile.

Le JT

Les autres sujets du JT