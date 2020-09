Coronavirus : Israël ferme ses écoles

Plus de 3 000 nouveaux cas de contamination lundi 7 septembre. Plus de 1 000 morts au total. Israël a dépassé le Brésil et les Etats-Unis pour le nombre de personnes contrôlées positives au Covid-19 par million d’habitants. Les inquiétudes augmentent. A début de l’épidémie, le pays avait pourtant bien réagit en fermant très tôt ses frontières et en imposant un confinement généralisés.

Un déconfinement trop rapide ?

Mais peut-être Israël a-t-il déconfiné trop vite ? Peut-être les Israéliens n’ont-ils pas assez respecté le port du masque et les règles de distanciation sociale. Le nombre de cas a été multiplié par cinq depuis le mois de juillet et rien pour l’instant ne semble inverser la tendance. Le gouvernement israélien envisageait ces derniers jours de reconfiner une quarantaine de localités avec l’armée en renfort de la police mais sous la pression des religieux, le Premier ministre à fait marche arrière. Les écoles sont cependant fermées et un couvre-feu a été mis en place.

