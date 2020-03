Coronavirus : France 2 répond à vos questions

Jeudi 26 mars, comme chaque jour sur France 2, le journaliste Léopold Audebert a répondu aux questions des Français concernant l'épidémie du nouveau coronavirus. Première interrogation : pourquoi ne peut-on pas présenter l'attestation dérogatoire sur son smartphone ? "Ce serait plus simple et ça nous permettrait de gagner pas mal de temps mais justement, le ministre de l'Interieur l'assume : le confinement est une mesure contraignante, donc l'idée n'est pas de simplifier les choses", explique le journaliste.

La durée des courses n'est pas limitée à une heure

Autre question, la durée maximum autorisée pour faire ses courses est-elle limitée à une heure ? "Eh bien non, car entre votre déplacement, l'attente pour entrer dans le magasin, le passage en caisse et votre retour à la maison, on sait bien que faire les courses ça peut prendre beaucoup de temps", poursuit-il.



