Coronavirus : faut-il limiter les réunions de familles ?

Déjeuner en famille ou entre amis, dans un parc, est plus prudent en ces temps de Covid-19, plutôt que de se retrouver dans un espace clos, chez soi. Les Français l’ont bien compris. "On fait attention, après effectivement, on ne va jamais se réunir à 200 chez nous", explique un homme interrogé par France 3. En revanche, l’idée de ne plus du tout se retrouver chez les uns et les autres semble impensable pour certains.

"Vous augmentez les risques"

Pourtant, c’est dans les sphères familiales que le virus circulerait le plus facilement aujourd’hui, lors de réunions et de fêtes. Plusieurs médecins ont donc lancé un appel dans la presse pour limiter ces rassemblements privés. "Plus une pièce est petite, plus elle contient de monde, moins elle est aérée et plus vous augmentez les risques", écrivent-ils dans le Journal du dimanche du 13 septembre.

Le JT

Les autres sujets du JT