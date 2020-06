Coronavirus : état d'alerte en Guyane

Si l'épidémie de Covid-19 recule en métropole, ce n'est pas le cas en Guyane, frontalière du Brésil devenu l'épicentre de la pandémie. La situation est jugée préoccupante, si bien que des renforts matériels et humains ont été envoyés sur place. 16 médecins et des infirmiers volontaires sont arrivés à l'aéroport de Cayenne. L'objectif a terme est aussi de doubler la capacité de lits en réanimation.

Renforcer les règles sanitaires

En Guyane, le nombre de cas a doublé en quinze jours et une personne contaminée peut en infecter deux autres. Un taux de transmission très important qui fait planer la perspective d'un reconfinement. "On sera peut-être obligé. Si maintenant sur l'espace public les gens ne gardent pas le masque. S'ils continuent à se réunir, si on laisse faire des groupes immobiles (...) on aura forcément des pics importants", explique le Dr Serge Plénet.

Le JT

Les autres sujets du JT