Coronavirus et Tour de France: "Tous les coureurs sont négatifs", assure le directeur de l'épreuve Christian Prudhomme

Christian Prudhomme se félicite d'être lui aussi de retour mardi après avoir été mis à l'écart une semaine en raison d'un test positif au coronavirus.

"Aucun test n'est positif, tous les coureurs, tous les gens testés hier et avant-hier sont négatifs", assure le directeur du Tour de France Christian Prudhomme mardi 15 septembre au micro de franceinfo. Cela comprend toutes les personnes présentes sur la course, sportifs et membres du staff.

Christian Prudhomme avait lui-même été testé positif au Covid-19 mardi dernier. Désormais négatif, il revient sur l'épreuve une semaine plus tard. "Je reviens ce matin tout comme Bernard Thévenet et mon pilote qui étaient cas-contacts". Il ne présente désormais aucun risque de contagion. "Sinon, je ne serais pas là", assure-t-il.

Privé d'une semaine de Tour pour cause de Covid

Après une semaine loin du Tour, le directeur se réjouit de pouvoir retrouver l'effervescence de la Grande Boucle : "Je n'aurais pas aimé que ça se prolonge". Pendant son isolement, il n'a pourtant pas quitté l'épreuve des yeux. "Il y a une très belle équipe qui a tenu la boutique et c'est formidable en mon absence", détaille-t-il, "J'ai vu que je pouvais être aussi utile à distance, en donnant une information aux commentateurs sur des choses précises."