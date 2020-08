Coronavirus : est-il possible de l’avoir plusieurs fois ?

Un nouvel élément de réponse est peut-être apporté concernant la question de la réinfection au coronavirus. Plusieurs cas de recontamination ont été officiellement recensés, à Hong Kong (Chine), en Belgique et aux Pays-Bas. À Hong Kong, une équipe de chercheurs a donné l’alerte après la réinfection d’un homme de 33 ans, tombé malade une première fois le 26 mars. Il est ensuite retombé malade après un voyage en Espagne.

Un virus en mutation

Le virus, très intelligent, mute sans arrêt. C'est pourquoi il faudra se faire vacciner quand cela sera possible et porter son masque au maximum. Le patient de Hong Kong n’est pas un cas isolé puisque d’autres situations similaires ont été recensées en Belgique et aux Pays-Bas. La patiente belge a été contaminée en mars et en juin. Le patient hollandais a un système immunitaire affaibli. La souche n’étant pas la même, il est certain qu’il ne s’agit pas de la même contamination.

