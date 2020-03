Coronavirus : entraide entre voisins

"Tous mobilisés contre le coronavirus". Le message est clairement exposé sur des affiches. Le but est d'agir ensemble et de s'entraider entre voisins à Aytré (Charente-Maritime). "On a un retraité. En haut, on a des gens qui travaillent, ce qui fait que les gens voient qu'il y a des choses à faire, qu'on peut parler à son voisin", explique une riveraine. C'est déjà le quotidien de Marie-Hélène. Deux fois par semaine, elle vient rendre visite à sa voisine âgée de 92 ans, qui vit seule depuis le décès de son mari il y a 17 ans.

Des voisins solidaires

Avec le Covid-19, Marie-Hélène redouble de vigilance envers sa protégée et réitère ses conseils de précaution. Dans un HLM de 1962, plusieurs générations cohabitent. Marc a quitté la région parisienne et s'est installé dans la région de La Rochelle en 2015. Le Covid-19 a modifié ses habitudes mais l'entraide reste de mise. L'initiative est le fruit d'une réflexion du bailleur social, choisi par le département comme site pilote pour aider les seniors. Les moyens d'action se multiplient.

