Coronavirus en France : les personnes nées à l'étranger ont connu une surmortalité plus forte que le reste de la population

L'Insee explique notamment cette surmortalité par le fait que ces personnes sont plus souvent soumises à la promiscuité de par leur logement, leur profession et leur utilisation accrue des transports en commun.

La surmortalité des personnes nées à l'étranger habitant en France liée au coronavirus a été plus forte lors des mois de mars et avril 2020, en comparaison des personnes nées en France sur la même période, selon une étude de l'Insee publiée mardi 7 juillet. Elle est de +48% pour les personnes nées à l'étranger habitant en France contre +22% pour les personnes nées en France.

Selon l'Insee, les personnes nées en Asie (+ 91% de surmortalité) et les personnes nées en Afrique (+ 114% ; +54% pour les personnes nées au Maghreb) sont les personnes qui ont connu une surmortalité la plus forte sur la période. L'Insee explique ces chiffres par le fait que l'Île-de-France, région la plus touchée par l'épidémie de coronavirus, est la région qui accueille le plus de personnes nées à l'étranger.

Les communautés asiatique et africaines les plus touchées

Ces chiffres importants de surmortalité chez les personnes nées à l'étranger s'expliquent également, selon l'Insee, par le fait que ces personnes vivent plus souvent dans des logements plus exigus, empruntent plus régulièrement les transports en commun et exercent plus souvent des métiers qui ont été mobilisés durant la crise. Ils ont donc globalement été plus au contact du virus.

En Seine-Saint-Denis, l'Insee a constaté une augmentation du nombre de décès de 368% pour les personnes nées en Afrique - hors Maghreb -, contre 95% pour les personnes nées en France.