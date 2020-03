Coronavirus : Emmanuel Macron recevra ce jeudi "les grands acteurs de la recherche publique et privée"

Le chef de l'État veut faire le point sur les recherches en cours.

Emmanuel Macron recevra jeudi 5 mars après-midi à 16 heures "les grands acteurs de la recherche publique et privée" au Palais de l'Elysée pour évoquer l'épidémie de coronavirus en cours, a appris franceinfo auprès de la présidence de la République.

Le chef de l’État va réunir plusieurs institutions publiques dont l’Inserm, l’Institut Pasteur, le CNRS (pour la recherche publique) et des laboratoires privés comme Biomérieux et Sanofi afin de faire le point sur les tests de diagnostic, les traitements et les vaccins contre le Covid-19 en cours de recherches.

L’objectif, indique l’Elysée, est de faire l’état des lieux des connaissances, et de vérifier la fluidité de la coopération entre les acteurs publics et privés, ainsi que de vérifier qu’il n’existe pas de freins administratifs notamment, au différentes recherches sur le virus.

Excellente discussion avec @realDonaldTrump. Pour mieux agir face au Covid-19, prêts à coordonner notre réponse en matière scientifique, sanitaire et économique, dans le cadre de la présidence américaine du G7. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2020

Emmanuel Macron s'est par ailleurs entretenu ce mercredi avec le président américain Donald Trump à propos de l'épidémie de coronavirus. Ils se sont dits prêts à une coordination dans le cadre de la présidence américaine du G7. Le chef de l'État français a aussi évoqué le sujet avec le Premier ministre britannique Boris Johnson.