Coronavirus : Emmanuel Macron en visite dans une usine de masques

Le président de la République, qui veut faire taire la polémique sur la pénurie de masque pendant la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, a visité l’usine Kolmi-Hopen à Angers dans le Maine-et-Loire. “Emmanuel Macron qu’on a vu en sur blouse et avec un masque est en ce moment chez un fabricant de masques, qui s’est transformé depuis le début de la crise du Covid. La production va être multipliée par trois cette année. On y travaille 24h/24 et 35 CDD ont été recrutés”, explique le journaliste Benjamin Delombre en direct d’Angers.

“Trois autres fabricants français de masques montent eux aussi en puissance”

En se rendant dans l’usine Kolmi-Hopen, Emmanuel Macron veut selon ses proches "montrer la mobilisation de l’industrie française". “L’industrie française lutte et se mobilise face à la crise du Covid-19. Ce qui est à noter, c’est qu’outre cette usine, les trois autres fabricants français de masques montent eux aussi en puissance : 40 millions d’unités devraient être produites en avril. Mais c’est trop peu, voilà pourquoi le gouvernement a lancé une commande d’un milliard de masques à la Chine il y a quelques jours”, conclut le journaliste.