Coronavirus : embouteillages à la frontière franco-allemande

Des files de voitures à n'en plus finir. Sur le pont de l'Europe à Strasbourg (Bas-Rhin), les contrôles de la police allemande s'enchainent. Des mesures renforcées pour vérifier que les automobilistes n'ont pas contracté le coronavirus. L'attente peut être de plusieurs heures. "Ils prennent la température, parait-il", confie un conducteur. "Je pense qu'ils ont raison de le faire, mais est-ce que cela sert à quelque chose ? Si tout le monde joue le jeu oui, sinon non", déclare un second conducteur.

160 000 travailleurs frontaliers

Depuis jeudi 12 mars au soir, tous les points de passage vers l'Allemagne sont systématiquement contrôlés. Une opération sanitaire décidée par le ministère de l'Intérieur fédéral, alors qu'en milieu de semaine la région Grand Est a été classée dans les zones à risques. En temps normal plus de 160 000 Français franchissent tous les jours la frontière pour aller travailler.

