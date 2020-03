Coronavirus : drame dans un Ehpad des Alpes-Maritimes

Dans un Ehpad de Mougins dans les Alpes-Maritimes, 15 résidents sont morts en 15 jours. Sont-ils décédés du Covid-19 ? "L’ARS (Agence régionale de santé) continue de mener ses investigations. D’après nos informations, sur les certificats de décès, il est bien écrit : 'suspicion de Covid-19'. Et c’est un choc pour de nombreuses familles", explique mardi 31 mars la journaliste de France Télévisions Nathalie Layani en direct de Mougins.



"Beaucoup de souffrance au sein du personnel soignant"

En raison des mesures de confinement, de nombreuses familles ont été tenues à l’écart ces dernières semaines. "On a pu joindre le petit-fils d’une des victimes. Les familles ont été alertées lundi à la lecture du quotidien local. Ils ont appelé l’Ehpad dans l'après-midi. On leur aurait répondu que tout allait bien. Le téléphone a sonné pour eux ce matin à 7h30 et on leur a annoncé le décès de leur proche, survenu lundi à 22 heures. Il y a beaucoup de souffrance au sein du personnel soignant, beaucoup craignent d’avoir été eux-mêmes le vecteur du virus", conclut la journaliste.

