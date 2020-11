TEMOIGNAGES. Covid-19 : plusieurs mois après avoir été infectés, deux malades racontent leur lente guérison

Respirer : une renaissance pour Xavier, 52 ans, plongé trois semaines dans le coma en avril dernier. "Je suis un miraculé, mais je suis surtout un survivant du Covid", estime le quinquagénaire. Il fait aujourd'hui une heure de sport par jour et a repris la plongée, sa passion. De quoi bluffer ses médecins : il y a sept mois, il avait perdu 30 kilos et ne pouvait plus bouger. Pour Xavier, la rééducation s'est révélée être un véritable combat.

Impossible de vivre seule

À l'inverse, Pauline n'a jamais été hospitalisée. Pourtant, elle ne se remet pas de son coronavirus. Depuis huit mois, le moindre effort peut tourner au calvaire. À 27 ans, la jeune femme était très sportive : danseuse, marathonienne, elle n'avait aucun problème de santé. Aujourd'hui, la doctorante en nutrition a dû retourner chez ses parents ; impossible de vivre seule. "Je m'allonge très souvent maintenant, presque toutes les heures", raconte-t-elle.

