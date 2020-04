Coronavirus : des tests généralisés dans les Ehpad ?

L'Ehpad de Mougins (Alpes-Maritimes) est le symbole du drame qui se joue à huis clos dans les maisons de retraite. 31 résidents sont décédés du coronavirus Covid-19, soit près d'un tiers des pensionnaires de l'établissement. Pour enrayer cette effrayante mortalité, les résidents ont été testés lundi 6 avril, les résultats sont attendus dans la soirée.

Le groupe Korian accusé de négligence

Un gériatre, maire de Mougins, réclamait les tests depuis deux semaines. "Il faut savoir quelles sont les personnes malades et quelles sont les personnes non malades. Il faut faire en sorte que les personnes non malades ne se contaminent pas", explique Richard Galy. Le personnel a été testé. 14 soignants sur 50 sont porteurs du virus. Ils sont en arrêt de travail. Korian, le groupe qui gère l'Ehpad, rejette toute accusation de négligence. Dès mardi, l'établissement sera divisé en deux parties.

