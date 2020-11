Coronavirus : des soignants épuisés à l'hôpital de Valenciennes

Les soignants et les hôpitaux sont en première ligne depuis le mois de mars. Alors qu’une seconde vague de Covid touche la France, tous continuent à se démener. France 2 part à la rencontre des équipes de l’hôpital de Valenciennes (Nord) durant une semaine. Après dix jours de coma artificiel, un patient a été extubé mardi 3 novembre. Il a aussi le plaisir de pouvoir parler à son épouse au téléphone.

Des soignants submergés

"Tu es revenu quand même ! Qu’est-ce que tu nous as fait peur, purée", lance-t-elle, en pleurs. Une nouvelle qui est toujours bonne à prendre pour les soignants qui sont débordés et dont le moral est au plus bas. Gabrielle Nuzzolo, infirmière en réanimation, prend la deuxième vague de plein fouet : "On était déjà fatigués de la première vague, on n’a pas pu profiter des vacances d’été pour récupérer. Ça commence à peser psychologiquement."

