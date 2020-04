VIDEO. Coronavirus : rencontre avec François, plâtrier de formation, reconverti en urgence au au chevet des malades

La charlotte sur sa tête, c’est une deuxième casquette pour François Gérard. Plâtrier depuis plus de dix ans, il attaque sa troisième semaine au chevet de patients dans cette clinique strasbourgeoise. Son renfort spontané dans la lutte contre le coronavirus Covid-19 est un soulagement. Ici, distribuer des repas est déjà toute une épreuve, et il faut plus d’une demi-heure pour distribuer 25 chambres à deux.

Formé en trois jours

Les protocoles sont très stricts. François Gérard doit être le seul au contact du patient. "Je voulais travailler ici aussi pour voir de mes yeux ce qu’il en était réellement", détaille le plâtrier. Il a appris ce métier dans l’urgence, en trois jours à peine. C’est lui qui a sollicité la clinique pour aider. Il a tenu à aider dans les secteurs concernés par le Covid-19. Il souhaite désormais que d’autres bonnes volontés se joignent à lui, face à l’épidémie.

