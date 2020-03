Coronavirus : des précautions dans les marchés toujours ouverts

Si le gouvernement a annoncé la fermeture des marchés ouverts sur l'ensemble du territoire, contre l'épidémie de coronavirus Covid-19, l'exécutif a laissé la possibilité aux maires de prendre des arrêtés municipaux sous forme de dérogation afin de continuer leurs activités. Mais dans les marchés qui sont toujours ouverts, pas moyen de répéter les scènes entrevues depuis quelques semaines avec des allées bondées et des distances de sécurité qui ne sont pas respectées.

Une demi-heure d'attente avant de faire ses courses

À l'entrée d'un marché d'Ille-et-Vilaine, les clients sont accueillis par des barrières et reçoivent la consigne de se tenir à au moins un mètre les uns des autres et sont filtrés. Résultat, une demi-heure d'attente avant de pouvoir faire ses courses. Et à l'intérieur, les commerçants font respecter les gestes barrières. "J'ai le gel hydroalcoolique et la distance, deux mètres, donc ça ne peut pas être pire qu'autre part", explique l'un d'eux.