Coronavirus : des nouveaux tests plus rapides

S. Soubane, C. Arnold, Y. Moine, H. Strobel, F. Péraud

S. Soubane, C. Arnold, Y. Moine, H. Strobel, F. Péraud France 3 France Télévisions

Cela ressemble à une sorte de mini test de grossesse, et cela fonctionne presque de la même façon. Le test de ce laboratoire permet d'identifier si un patient est contaminé au Covid-19 et ce, en 15 minutes environ. Les particules nasales sont prélevées, puis mélangées à un réactif avant d’être déposées sur la bandelette. Si le test s'avère positif, une seconde bande fait son apparition. Un test rapide et facile d’utilisation ; selon son entreprise, l’usage de ce test pourrait être étendu.

100 000 tests expérimentés à Paris

Si ce test se démocratise, cela pourrait alléger la charge de travail des laboratoires, puisqu’il pourrait être réalisé en laboratoires, par les médecins traitants, et même par les pharmaciens. Actuellement, 100 000 de ces tests sont expérimentés par les hôpitaux parisiens. Pour le moment, le principal obstacle au déploiement des nouveaux tests reste leur fiabilité à démontrer. Tous affichent un taux de détection plus bas que celui du test classique. Avec ces tests rapides, le gouvernement espère pouvoir tester davantage de personnes et atteindre un million de prélèvements par semaine.

Le JT

Les autres sujets du JT