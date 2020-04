Coronavirus: des marchés autorisés à rouvrir

Deux mètres entre chaque étal et chaque client. À Lille (Nord), 19 marchés ont été autorisés à rouvrir, et les agents municipaux veillent au respect des règles sanitaires. “Les clients n’ont pas à toucher la marchandise. Et le commerçant les sert avec une certaine distance”, explique Abdelhakim Saouli, agent municipal. Les autorisations ont été accordées au cas par cas, par la préfecture.

“Ça nous fait hyper plaisir”

Des règles bien acceptées par les producteurs après une semaine de fermeture des marchés qu’ils ont encore du mal à comprendre. “Ça nous fait hyper plaisir”, commente France Wantiez, boulangère. Comme beaucoup de petits producteurs, elle s’est demandée pourquoi les grandes surfaces pouvaient rester ouvertes, alors qu’“on y touche plein de choses” tandis que pour elle, il n’y a rien de plus sain qu’un marché. “Vous êtes en plein air”, rappelle-t-elle. Quant aux clients, eux aussi disent être ravis.

Le JT

Les autres sujets du JT