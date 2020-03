Coronavirus : des livraisons de masques chaotiques

Une pharmacie parisienne est censée approvisionner en masques tous les médecins, infirmiers ou kinésithérapeutes de son quartier. Problème, elle ne dispose que de 50 masques, même pas de quoi fournir trois soignants pour une semaine. Et pour le reste du stock promis, mystère. "On se retrouve à ne pas savoir quand on les recevra, comment, par qui, quelle quantité. Ils nous ont fourni une boite de masques FFP2", explique l’une des pharmaciennes.

La moitié des pharmacies n’ont reçu aucun masque

Dans une autre pharmacie des Yvelines, même constat. Sur le bordereau de livraison, deux colis sont indiqués, et pourtant un seul carton sur les deux a été reçu, soit 300 masques. Pour livrer les officines, l’État a fait appel à Géodis, filiale privée de la SNCF. Sur son site internet, l’entreprise se félicite d’avoir livré 21 000 colis dans 21 000 pharmacies. Pourtant, les représentants des pharmacies l’affirment, la moitié des officines n’ont eu aucun masque FFP2.