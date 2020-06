Coronavirus : des étudiants en kinésithérapie ont aidé les soignants

Jamais ils n'auraient pensé vivre une expérience aussi forte en troisième année d'école de kiné. Appelés en urgence par l’hôpital d'Haguenau (Bas-Rhin) submergé, Perrine, Cassandra, Blanche et Guillaume ont fait partie des 20 volontaires venus renforcer les effectifs en réanimation et en médecine Covid en avril et en mai.

Une aide précieuse

"C'est vraiment un moment où l'on se découvre, on s'entraide beaucoup. Mais il y avait des moments très compliqués. Psychologiquement, on a vu des décès. Je n'en garderai que du positif personnellement", explique Cassandra Wambach, étudiante en troisième année de kinésithérapie. En l'absence de visites autorisées, les étudiants ont également joué le rôle d'écoutant auprès des patients. Ils termineront leurs études l'an prochain, marqués à vie par cette expérience.

