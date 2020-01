Coronavirus : des contrôles renforcés à Roissy

Dimanche 26 janvier, un accueil médicalisé sera mis en place à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle (Val-d'Oise), à l'arrivée des vols en provenance de la Chine. "Effectivement, comme les vols continuent d'arriver à Paris depuis la Chine, des mesures ont été prises. Concrètement, demain il y aura un contrôle sanitaire. Cela veut dire que les médecins du cabinet d'urgence de Roissy vont attendre les passagers à la sortie de l'avion. À la fois pour répondre à leurs questions, mais aussi leur poser des questions sur leur état de santé", explique la journaliste Camille Guttin.

"La sécurité a aussi lieu à l'intérieur de l'avion"

Pas de prise de température obligatoire. "La sécurité a aussi lieu à l'intérieur de l'avion. Depuis peu les passagers sont obligés de remplir un petit questionnaire où ils mettent toutes leurs coordonnées. C'est une manière en quelque sorte de les tracer, de les suivre, car là aussi, vous le savez, le coronavirus peut mettre plusieurs jours avant d'apparaître. Et puis enfin, on a pu discuter avec le personnel de l'aéroport qui nous a indiqué avoir lui aussi reçu des consignes très strictes. Porter des masques et des gants si possible à chaque arrivée de voyageurs", indique la journaliste.