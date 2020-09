Coronavirus : de nouvelles règles concernant l'entretien du masque

L’Académie nationale de Médecine s’adapte au gré des événements relatifs au coronavirus. Elle vient d’ailleurs de changer ses recommandations au sujet du port du masque en tissu. Le journaliste Alexandre Peyrout explique ainsi que les règles relatives à ce type de masque peuvent être assouplies. Finis par exemple le lavage obligatoire à 60 degrés ou le lavage isolé des autres vêtements.

Des règles moins strictes pour le masque en tissu



Toutefois, on ne note pas de changements au niveau de l’utilisation même du masque en tissu. "Il faut le changer dès qu’il est humide, ne pas le porter plus d’une journée", juge le journaliste. "Quant aux masques jetables, ils doivent être jetés toutes les quatre heures", ajoute-t-il. En outre, ils restent néfastes pour l’environnement. La bonne nouvelle est que plusieurs entreprises françaises travaillent sur des modèles plus écologiques dont un qui sera lavable dans le lave-vaisselle. Seul inconvénient : son prix qui s’élève à 24 euros.

Le JT

Les autres sujets du JT