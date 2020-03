Coronavirus : de nouvelles mesures drastiques

Sa prise de parole a surpris tout le monde. En fin d'après-midi, samedi 14 mars, le Premier ministre a indiqué qu'il s'exprimerait avant le point quotidien sur le Covid-19. Résultat : face à l'augmentation des contaminations et à l'accélération du virus, Édouard Philippe a annoncé la fermeture, à partir de minuit de l'ensemble des lieux publics qui ne sont pas indispensables à la vie de la nation.

"Montrer plus de discipline"

"Nous devons tous ensemble montrer plus de discipline dans l'application de ces mesures. Ce que nous devons faire en ce moment, c'est tout simplement d'éviter au maximum de se rassembler, limiter les réunions amicales et familiales, n'utiliser les transports en commun pour aller au travail et seulement si la présence physique est indispensable, ne sortir de chez soi que pour faire des courses essentielles, faire un peu d'exercices ou voter", a notamment déclaré Édouard Philippe.

