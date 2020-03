Coronavirus : confinement à la maison ou en appartement

Vivre confiné avec une enfant de deux c’est le quotidien d'une mère célibataire près de Nice (Alpes-Maritimes), elle doit redoubler d'imagination pour occuper sa petite fille. "Elle a deux ans donc sa capacité de concentration ne dure pas très longtemps. On fait de la pâte a modeler, les gommettes, on joue, on a transformé le salon en salle de jeux. Si ca dure trop longtemps, il y aura forcément des tensions."

La solidarité

Le temps est long pour certains en appartement alors qu'à la campagne, d'autres en profitent pour entretenir leur jardin. "Je trouve toujours quelque chose à faire, il n'y a pas de souci", déclare une femme. Pour venir en aide aux plus fragiles, des livraisons s'organisent partout en France. Des jeunes proposent leur aide aux plus âgés. "Ça nous coûte rien", dit un homme. Le confinement ne fait que débuter mais certains appréhendent avec philosophie.

